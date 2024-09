Die Amur-Schläfergrundel oder kurz Amurgrundel lebt in Seen, Teichen oder Sümpfen mit dichtem Pflanzenwachstum. Das natürliche Vorkommen des Fisches liegt im Amurbecken, das sich über den Osten Russlands, den Nordosten Chinas und den Norden Koreas erstreckt. Für die Fischzucht wurden die Amurgrundeln in den 1970er Jahren in Europa eingeführt. 2014 wurde ihr Vorkommen in Bayern bestätigt. Für Rheinland-Pfalz gibt es bislang keinen Nachweis, jedoch gilt ihr Auftauchen als sehr wahrscheinlich.