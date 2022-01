Raus aus der Komfortzone, rein in die schwitzende Meute! Nach zwei Jahren Pause soll es endlich wieder einen Festival-Sommer geben - falls die Corona-Lage das zulässt. Den Start macht Rock am Ring in der Eifel vom 3. bis 5. Juni. Ausverkauft ist das Elektrofestival Nature One vom 5. bis 7. August auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna bei Kastellaun.

dpa Bildfunk Picture Alliance