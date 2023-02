Trier als trauriger Ausreißer der Weiberfastnacht-Bilanz in RLP

Es hätte eine überwiegend positive Bilanz der Weiberfastnacht werden können. Doch die Angriffe auf Polizisten in Trier überschatten den Beginn der Straßenfastnacht.

Kurz nach Mitternacht griffen rund 40 Personen vor einer Diskothek in Trier-West Polizisten zum Teil mit Eisenstangen, Besen, Schaufeln und Glasflaschen an. Fünf Beamte wurden dabei verletzt.

"Das Polizeipräsidium Mainz wünscht den verletzten Kolleginnen und Kollegen gute Genesung." So endet die schriftliche Bilanz der Polizei in Mainz zum Altweiberdonnerstag - und steht damit im Gegensatz zur Überschrift des Resümees: "Die Polizei Mainz zeigt sich zufrieden mit dem Verlauf des ersten Altweiberdonnerstags nach zwei Jahren Pause in Mainz."

18.000 Närrinnen und Narrhalesen in der Mainzer Innenstadt

Schon um 16 Uhr am Donnerstag hatte die Polizei von ausgelassenen und friedlich feiernden Menschen in der Landeshauptstadt berichtet. Bis dahin seien rund 9.000 Närrinnen und Narrhalesen zum Schillerplatz in die Innenstadt geströmt. In der Nacht sollen es stadtweit circa 18.000 gewesen sein.

Bis Einsatzende um 5 Uhr am Freitagmorgen seien "lediglich sieben Körperverletzungsdelikte" aufgenommen worden, so die Bilanz der Polizei, mit leichteren Verletzungen. Auffällig sei aber gewesen, dass die "männlichen Beschuldigten ihre Aggression auch immer sofort gegen die einschreitenden Einsatzkräfte" gerichtet hätten.

Beamter wird von Angreifer in "Schwitzkasten" genommen

In einem Fall wurde den Angaben zufolge ein Polizeibeamter in zivil von hinten angegriffen und in einen sogenannten Schwitzkasten genommen und geschlagen. Der Beamte sei leicht verletzt worden. Ein 27-Jähriger soll Polizeibeamtinnen mit obszönen Begriffen beleidigt haben. Zudem wurde ein 23 Jahre alter Mann in Gewahrsam genommen, nachdem er zwei Frauen auf einer Wiese beim urinieren filmte.

Sicherheitskonzept in Bad Kreuznach hat sich "bewährt"

Die Polizei in Bad Kreuznach bilanziert einen "friedlichen" Verlauf des örtlichen Narrenkäfigs. In einem Fall habe kurzzeitig ein Schlagstock eingesetzt werden müssen. Ansonsten habe auch das bewährte Sicherheitskonzept Wirkung gezeigt.

Das Deutsche Rote Kreuz sprach von "überraschend wenig Menschen", die behandelt werden mussten. Insgesamt sollen etwa 11.500 Menschen in der Innenstadt gefeiert haben.

Alkoholisierte Jugendliche in Mülheim-Kärlich

Auch die Polizei in Andernach zog ein "positives Gesamtfazit". Beim Straßenkarneval in Mülheim-Kärlich habe es weniger Besucher gegeben - trotz des Wegfalls der pandemiebedingten Auflagen. Größere Aufmerksamkeit habe der Einsatz an der "Alkoholfront" erfordert. Aufkommende Randale und Streitigkeiten unter Jugendlichen seien aber durch die starke Präsenz der Polizei unterbunden worden.

Insgesamt habe es elf Platzverweise gegeben sowie lediglich eine Festnahme. Ansonsten auf der Liste: Sieben Körperverletzungen, zwei Sachbeschädigungen und in einem Fall Widerstand bei einer polizeilichen Maßnahme.