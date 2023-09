Alarm auf allen Kanälen: So lief der Warntag in RLP

Seit 11:45 Uhr ist Entwarnung in Rheinland-Pfalz: Der bundesweite Probealarm ist zu Ende. Doch nicht in allen Landkreisen war Sirenengeheul zu hören.

Um Punkt 11 Uhr haben in Rheinland-Pfalz Smartphones geklingelt und in vielen Orten die Sirenen geheult. Der Probealarm war etwa in Mainz und Koblenz zu hören, manche Sirenen haben etwas zeitversetzt ausgelöst. Im Koblenzer Stadtteil Metternich erklang zudem anschließend die Durchsage: "Hier ist ihre Feuerwehr, dies ist ein Probealarm."

Warntag war bundesweit erfolgreich

Die Menschen wurden auch über andere Kanäle gewarnt - etwa über Radiodurchsagen oder über ihre Handys. Das zuständige Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hatte um 11 Uhr eine Probewarnung in Form eines Warntextes gesendet - und zwar an alle Multiplikatoren - also beispielsweise Rundfunksender und App-Server, die an das sogenannte Modulare Warnsystem (MoWaS) des Bundes angeschlossen sind. Die Warnung wurde auch über die gängigen Warn-Apps wie NINA, die amtliche Warn-App des Bundes, BIWAPP, oder KATWARN verbreitet.

Das BKK wertete den Warntag als Erfolg. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erklärte, die Warnsysteme hätten "den großen Stresstest bestanden".

Sirenen haben nicht in allen Landkreisen geheult

Trotzdem war nicht in allen Landkreisen Sirenengeheul zu hören. Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz hatte im Sommer 2021 deutliche Mängel in den Warnsystemen aufgedeckt. Vielerorts gab es beispielsweise gar keine Sirenen mehr, die die Bevölkerung im Ernstfall hätten warnen können. Auch im Kreis Ahrweiler wurden am Donnerstag nun wieder verschiedene Wege der Warnung getestet.

In der Stadt und im Kreis Bad Kreuznach können die Sirenen noch nicht digital angesteuert werden. Neue Sirenen sind laut Stadt und Kreis bereits bestellt. Im Landkreis Mainz-Bingen wurden die Sirenen erst mit einigen Minuten Verzögerung ausgelöst. Nach Angaben des Kreises wurden dabei auch die zuletzt neu installierten digitalen Sirenen ausprobiert.

Umfrage zu Warntag im Internet

Die Rückmeldungen aus Ländern, Landkreisen und kreisfreien Städten in ganz Deutschland will das BKK nun auswerten. Zeitgleich mit dem Warntag startete am Donnerstag eine Umfrage im Internet.