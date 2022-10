Reise nach Ruanda: Anstoß für viele Zukunftsprojekte

Seit fast einer Woche ist eine Delegation aus Rheinland-Pfalz im Partnerland Ruanda unterwegs. Die Partner haben für die Zukunft viel vor: bei der Biotechnologie, der Solarenergie und im Kampf gegen den Klimawandel.

Wer durch Ruanda reist, ob wie jetzt mit der Delegation oder auf eigene Faust, stößt auch ohne danach gezielt zu suchen immer wieder auf Projekte der Partnerschaft mit Rheinland-Pfalz.

Dazu gehören oft jahrelange Anstrengungen der Helfer im Bereich Bildung, Gesundheitsversorgung oder Umwelt. Insgesamt haben rund 2.000 Projekte viele Spuren hinterlassen. Dörfer, Städte und Kirchengemeinden haben sich kennengelernt. Fast immer sind auch Vertreter von Hilfs- und Partnerschaftsvereinen in dem afrikanischen Land unterwegs.

Die Partnerschaft zwischen Ruanda und Rheinland-Pfalz war schon bei ihrer Gründung eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. So gibt es etwa seit langem im Centre d´Assisie Karambi ein sehr erfolgreiches kirchliches Hilfsprojekt für Kinder mit Spina Befida, eine Fehlbildung an der Wirbelsäule.

Und in Komnyi unterstützt Rheinland-Pfalz die Schule Rosa Mystica für autistische Kinder. Beide Einrichtungen wurden im Rahmen der Delegationsreise mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Landtagspräsident Hendrik Hering (beide SPD) besucht.

BioNTech - eine neue Stufe der Partnerschaft

Eine der wichtigsten Stationen war die Begegnung mit der Projektleiterin des Mainzer Impfstoff-Herstellers BioNTech, Miriam Ostheimer. Im Hof der University of African Leadership hoch oben über Kigali erläuterte sie den Stand der geplanten Impfstofffabrik.

Im Tal sind die Bauarbeiten bereits im Gang. Auf dem rund 30.000 Quadratmeter großen Gelände sind derzeit Bagger und Radlader unterwegs. Kern der Anlage sollen zwei der sogenannten "Biontainer" sein, die in eine große Halle eingebracht werden sollen. Die mobilen Reinraumcontainer sollen es ermöglichen rund 50 Millionen Dosen Impfstoff gegen Covid-19 jährlich herzustellen.

Impfstoff-Produktion soll 2024 starten

Später sollen zwei weitere "Biontainer" hinzukommen und die Produktion soll sich verdoppeln. Ostheimer berichtete der Delegation, dass die mobilen Einheiten derzeit in Irland gebaut und eingerichtet werden. Ende Dezember soll der Transport nach Kigali erfolgen. Noch sei nicht klar, ob auf dem Land- oder Luftweg. 2023 sollen die Bauarbeiten enden und die Produktion der Impfstoffe getestet werden. 2024 erfolge dann der eigentliche Startschuss der Produktion in Kigali. Mit der riesigen Investition des Mainzer Unternehmens erreicht die Partnerschaft eine neue Stufe.

Biotechnologie und Solarenergie – Ruandas neue Schwerpunkte

Die Impfstoffproduktion benötigt viel Energie. Deshalb ist ein großes Solarkraftwerk geplant, das das BioNTech-Werk versorgt, aber auch Sonnenstrom für Wohnviertel von Kigali liefern soll.

Ruanda hofft auf einen Boom der zukunftsträchtigen Biotechnologie-Branche. Doch wo sollen die vielen Spezialisten und Wissenschaftler dafür herkommen? Auch in Rheinland-Pfalz gibt es einen Mangel an Fachkräften, deshalb wird derzeit in Rheinland-Pfalz eine Biotechnologie-Akademie aufgebaut. Sie soll die Hochschulen vernetzen, Aus- und Weiterbildung vorantreiben.

Dreyer trifft Staatspräsident Kagame

Zum Abschluss ihrer Ruanda-Reise traf Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit Paul Kagame, dem ruandischen Staatspräsidenten zusammen. Die Presse war dabei nicht zugelassen. Kagame habe betont, dass er gerade im Hinblick auf BioNTech sehr an einem verstärkten wissenschaftlichen Austausch mit Rheinland-Pfalz interessiert sei, so Dreyer im Anschluss.

Kooperation mit Hochschulen in Rheinland-Pfalz

Davon möchte auch Ruanda profitieren; das Land würde sogar gerne zukünftige Fachkräfte und Leiter nach Rheinland-Pfalz schicken. Damit das möglich wird, haben Vertreter der Hochschulen in Kaiserslautern und Bingen eine gemeinsame Willenserklärung zur Zusammenarbeit, einen "Letter of Intent", vorbereitet. Die Unterzeichnung dieser Kooperationserklärung durch Ministerpräsidentin Malu Dreyer und die ruandische Bildungsministerin Valentine Uwumriya ist zweifellos einer der Höhepunkte der Delegationreise.

Der Kiwu-See in Ruanda SWR Andreas Heerwig

Gemeinsamer Kampf gegen den Klimawandel

Gleiches gilt für die Gespräche über die Auswirkungen des Klimawandels in Ruanda und Rheinland-Pfalz. Viele ruandische Behördenvertreter wissen von der Flutkatastrophe im Ahrtal. Im staatlichen Umweltmuseum des Landes am Kiwusee machte sich der naturwissenschaftliche Leiter Emmanuel Munyameza für gemeinsame Anstrengungen aller Länder für die Lösung der Klimakrise stark.

Wie Rheinland-Pfalz leidet auch Ruanda unter immer häufigeren Starkregenfällen. Sie zerstören innerhalb kurzer Zeit, was ruandische Landwirte auf vielen terrassierten Hängen angebaut haben. Riesige Muren aus Schlamm und Geröll wälzen sich immer wieder zu Tal und gefährden Siedlungen.



Munyameza baut auf die vielen Aufforstungen, die es derzeit in Ruanda gibt, um die gefährdeten Hänge im "Land der 1000 Hügel" abzusichern. Allerdings handelt es sich meist um schnell wachsenden Eukalyptus, der eigentlich gar nicht nach Ruanda gehört und den Boden negativ verändert. Ruanda geht auch den Weg in die alternativen Energien. Nicht nur Solarkraftwerke, sondern auch ein Netz kleinerer Wasserwerke verteilt sich über das ganze Land. Sie sollen die CO2-Emissionen senken.

Kranzniederlegung an der Gedenkstätte Nyanza, die an den Völkermord im Jahr 1994 in dem ostafrikanischen Land erinnert. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Staatskanzlei Rheinland-Pfalz | @fulmidas

Vom Genozid zur ruandischen Identität

Ein weiteres Thema, das die Delegation tief bewegt, ist der ruandische Umgang mit dem Genozid in den neunziger Jahren. Fast eine Million Menschen starben. Auch deshalb werden Kinder in Schulen immer wieder an das mutige Verhalten der Schüler von Nyange erinnert. Als Hutu-Rebellen die Schule besetzten, hatten sie die Schüler aufgefordert, sich nach Hutu und Tutsi getrennt aufzustellen. Sie verweigerten mit der Begründung: "Wie sind alle Ruander". Einige mussten das mit dem Leben bezahlen und sind Volkshelden. Auch Ministerpräsidentin Dreyer legte in Nyange einen Kranz nieder. Nyange ist heute das wichtigste Mahnmal gegen Rassismus und Ausgrenzung. In Kigali traf die Delegation Überlebende des Genozids, die teilweise ihre gesamte Familie verloren haben.

Ministerpräsidentin Dreyer reist am Donnerstagabend zurück, ein Teil der Delegation mit Landtagspräsident Hering bleibt noch bis zum 29. Oktober. Ein Fazit lässt sich schon ziehen: Die Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda lebt und sie könnte in den kommenden Jahren sogar noch intensiver werden.