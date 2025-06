per Mail teilen

Kalter Wind und teils starker Regen - das Wetter bei Rock am Ring war auch diesmal herausfordernd für die etwa 90.000 Besucher und Besucherinnen am Nürburgring in der Eifel. Heute geht das Festival zu Ende. Der viele Regen hat dem Veranstalter aber trotzdem das Geschäft nicht verhagelt.