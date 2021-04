per Mail teilen

Am ersten Wochenende nach Inkrafttreten des Infektionsschutzgesetzes haben die Polizeidienststellen in Rheinland-Pfalz von keinen größeren Verstößen gegen Corona-Regeln berichtet.

"Die Menschen haben sich dran gehalten", sagte etwa ein Sprecher der Polizei in Mainz am Sonntag. Ähnlich klang das bei den Präsidien in Trier, Koblenz, Ludwigshafen oder Kaiserslautern.

Uneinsichtige Camper in Ludwigshafen

Einen kleineren Einsatz gab es in der Nacht auf Sonntag an einem Weiher in Ludwigshafen. Dort wollte eine fünfköpfige Gruppe zelten. Die Polizei wies sie nach eigenen Angaben auf die aktuelle Verordnung hin. Daraufhin habe die "recht uneinsichtige Gruppe" letztlich ihre Sachen gepackt. Es wurden wegen des Verstoßes gegen die Ausgangssperre entsprechende Anzeigen eingeleitet.

Neue Regelungen seit Samstag

Seit Inkrafttreten des bundesweiten Infektionsschutzgesetzes gelten Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 und 5 Uhr, wenn in einer Stadt oder einem Landkreis die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - also die Ansteckungen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner - an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt. Alleine Spazierengehen oder Joggen ist bis Mitternacht erlaubt.