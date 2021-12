Bilanz ein Jahr Corona Impfung in RLP

per Mail teilen

Heute (Montag 27.12.) vor einem Jahr sind in Rheinland-Pfalz

die ersten Corona-Impfungen verabreicht worden. Das

rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium zieht zum

Jahrestag eine positive Bilanz.

Rheinland-Pfalz stehe heute mit einer Impfquote von über

80 Prozent bei den Erwachsenen gut da. Vor einem Jahr war

der Impfstoff noch sehr knapp. Mobile Arztteams impften

damals - am ersten Tag - rund 1.200 Senioren in Altenheimen.

Heute haben nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts mehr

als 3 Millionen Menschen im Land ihre Erstimpfung erhalten.

Fast die gleiche Zahl ist inzwischen doppelt geimpft. Rund

1,5 Millionen haben schon ihre dritte Impfung erhalten.

Kritik kommt von der CDU-Opposition: Die Impfkampagne der

Landesregierung habe immer wieder geruckelt und in weiten

Teilen unprofessionell gewirkt. Gernot Ludwig, SWR-Redaktion

Landespolitik.

