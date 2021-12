Rund 1.000 Verstöße gegen Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Beim landesweiten Corona-Kontrolltag haben Polizei und Ordnungsbehörden mehr als 1.000 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Knapp 6.500 Personen waren am Donnerstag kontrolliert worden.

Laut Innenministerium registrierte die Polizei 813 Verstöße gegen die Maskenpflicht sowie zehn Verstöße gegen den Mindestabstand im öffentlichen Raum. In 81 Fällen hätten Menschen die 3G-Regel in Bussen und Bahnen nicht eingehalten. Außerdem habe es 186 Verstöße gegen die neue 2G-Regelung gegeben, die beispielsweise in der Gastronomie gilt.

Mehrere gefälschte Impfausweise

Die Polizei habe außerdem fünf gefälschte Impfausweise sichergestellt. Den betroffenen Personen drohe nun ein Strafverfahren.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) teilte mit, die meisten Menschen hätten die Kontrollen positiv aufgenommen. Gerade die Anzahl der Verstöße gegen die Maskenpflicht zeige aber, dass die Kontrollen richtig gewesen seien. Ein weiterer landesweiter Corona-Kontrolltag sei bereits in Planung, so Lewentz.

ÖPNV und Gastronomie im Fokus

Im Fokus der Kontrollen standen die Einhaltung der seit dem 24. November geltenden 3G-Regelung im Öffentlichen Personennahverkehr sowie der 2G-Regelung in der Gastronomie und anderen Bereichen. Außerdem wurden gezielt Impfnachweise auf Fälschungen untersucht.

An den gemeinsamen Kontrollen mit den zuständigen kommunalen Ordnungsbehörden waren landesweit rund 450 Polizistinnen und Polizisten beteiligt.