Tausende Autofahrer bei Kontrolltag geblitzt

Beim europaweiten Kontrolltag gegen Raser sind auch in Rheinland-Pfalz tausende Autofahrer mit zu hohem Tempo aufgefallen. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz berichtete von knapp 1.900 Geschwindigkeitsüberschreitungen an rund 30 Kontrollstellen. Das Polizeipräsidium Westpfalz registrierte rund 770 Fahrern, die schneller als erlaubt unterwegs waren. Eine landesweite Bilanz des Blitzermarathons lag bis zum Nachmittag nicht vor. Der Aktionstag, der am Donnerstagfrüh gestartet war, wird vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk "Roadpol" koordiniert. Bereits seit Montag findet europaweit die Aktionswoche "Operation Speed" statt, in der auf den europäischen Straßen vermehrt kontrolliert wird.