Motorradfahrer fährt in Wiesbaden in Biker-Gruppe

In Wiesbaden-Dotzheim ist am Montagabend ein Motorradfahrer in eine Gruppe Biker gefahren. Der Unfallverursacher wurde lebensgefährlich verletzt. Drei weitere Biker aus der Gruppe erlitten schwere Verletzungen. Wieso der Motorradfahrer in die wartende Gruppe fuhr, ist unklar. Diese hatte sich auf einem P+R Parkplatz aufgehalten. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet.