Im Hochwald zwischen Reinsfeld und Hermeskeil lag der "Bibersee", ein See, in dem Biber ihre Dämme bauten. Jetzt ist der See weg. Das Wasser wurde vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) abgelassen. Am Mittwoch wurde bekannt, dass eine Privatperson den LBM angezeigt hat. Laut Polizei wird ermittelt.