Simon Kaiser aus Hoppstädten-Weiersbach ist derzeit der einzige Top-Biathlet aus Rheinland-Pfalz. Auch wenn er aktuell nicht in den Kreis der sechs besten deutschen Biathleten gewählt wurde, die im Weltcup starten dürfen, ist er doch zuversichtlich, dass er den Sprung in die Biathlon-Elite-Klasse noch in diesem Winter schaffen kann.