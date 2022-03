Mit diesen Konzepten bewerben sich sechs Kommunen um die Landesgartenschau 2027

Bitburg, Bendorf, Neustadt/Weinstraße, Speyer, Mainz und die Region Mittelmosel - sie alle wollen die Landesgartenschau 2027 austragen. Dafür müssen sie am Montag überzeugen.

Im Rennen um die Landesgartenschau 2027 steht am Montag in Mainz ein wichtiger Termin an: Die Bewerber präsentieren im rheinland-pfälzischen Landtag ihre Konzepte für die Landesgartenschau 2027. Mit diesen Ideen wollen die Kommunen überzeugen:

Baumwipfelpfad und Skywalk

In der Region Mittelmosel würden für die Landesgartenschau zwei Flächen angelegt werden: auf dem Berg Mont Royal bei Traben-Trarbach und auf dem Kueser Plateau in Bernkastel-Kues. Als Highlights sind unter anderem ein Baumwipfelpfad und ein Skywalk über dem Moseltal angedacht.

Klimaboulevard und Seepark

In Bitburg würde die Landesgartenschau auf dem Housing-Gelände stattfinden, auf dem früher amerikanische Soldaten untergebracht waren. Die Planer stellen sich unter anderem vor, nachhaltige Wohnquartiere einzurichten - mit einem Klimaboulevard, einem grünen Klassenzimmer und einem Seepark.

Nachhaltige Kreislaufwirtschaft

"Bendorf Circulaga" ist das Motto, unter das Bendorf seine Bewerbung gestellt hat. Der Name steht für nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Die Landesgartenschau würde unter anderem am Rhein, in Sayn und in der Bendorfer Innenstadt ausgerichtet. Unter anderem ist ein neuer Bahnhaltepunkt geplant.

Aussichtsturm und Installationen

Die Stadt Mainz hat als einen Schwerpunkt den Bereich Volkspark / Stadtpark für eine mögliche Landesgartenschau vorgesehen. Hier könnte beispielsweise ein Aussichtsturm gebaut werden. Auch die Zitadelle würde in eine Landesgartenschau eingebunden werden. Hinzu kämen kleinere Projekte, zum Beispiel Installationen am Rheinufer.

Renaturierung des Speyerbachs

In Neustadt an der Weinstraße ist geplant, ein 25 Hektar großes zusammenhängendes Gelände zwischen dem Speyerbach und dem Rehbach zur Verfügung zu stellen. Der Speyerbach soll renaturiert, eine ehemalige Mülldeponie soll ebenfalls eingebunden werden.

Proteste in Speyer

In Speyer würde die Landesgartenschau an zwei zentralen Orten stattfinden: an der Kurpfalzkaserne und dem Gebiet Klipfelsau mit den Domwiesen bis zum Rhein. Geplant sind Themengärten und Ausstellungen. In Speyer gibt es allerdings auch Widerstand gegen die Pläne. Eine Bürgerinitiative "Keine Landesgartenschau in Speyer" möchte, dass dass die Stadt ihre Bewerbung zurückzieht.

Wer das Rennen um die Landesgartenschau macht, wird die Landesregierung voraussichtlich noch im März entscheiden.