Oppenheimer Ex-Bürgermeister Held verurteilt

Das Landgericht Mainz hat den ehemaligen Bürgermeister von Oppenheim, Marcus Held (SPD), zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er sich in vier Fällen der Bestechlichkeit und in zwölf Fällen der Untreue schuldig gemacht hat. Held hatte für die Stadt Oppenheim Grundstücke für ein Baugebiet gekauft. Dazu soll er unrechtmäßig einen Makler beauftragt haben.