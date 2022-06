Land verzeichnet leichtes Bevölkerungswachstum

Die Bevölkerungszahl in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden errechnet. Demnach lebten Ende vergangenen Jahres 8.100 Menschen mehr in Rheinland-Pfalz als noch ein Jahr zuvor. Hauptgrund dafür ist die Zuwanderung. In der Liste der Bundesländer mit dem stärksten Bevölkerungszuwachs liegt Rheinland-Pfalz auf Platz 8. Spitzenreiter ist Bayern. Auch die Bevölkerungszahl für Gesamtdeutschland stieg leicht auf 83,2 Millionen Menschen Ende letzten Jahres.