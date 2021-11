Bevölkerungszuwachs im Westen am stärksten

Die Bevölkerung in Deutschland in seinen gegenwärtigen Grenzen hat sich einer Studie zufolge in den vergangenen 200 Jahren mehr als vervierfacht. Besonders stark war das Wachstum im Westen mit den heutigen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Das teilte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden am Dienstag mit. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts lebten auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik knapp 20 Millionen Menschen - inzwischen sind es mehr als 83 Millionen. Die Entwicklung verlief in einzelnen Großregionen unterschiedlich. So leben in den westlichen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland inzwischen 29,3 Millionen Menschen - rund sechsmal mehr als in dieser Region Anfang des 19. Jahrhunderts (4,9 Millionen).