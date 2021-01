Eine Frau mit 3,42 Promille Alkohol im Blut ist in einem Supermarkt in Otterbach-Otterberg (Kreis Kaiserslautern) kollabiert. Die 45-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilte, habe die Frau angegeben, eine Flasche Wodka in dem Markt gekauft und diese auf dem Parkplatz getrunken zu haben. Anschließend sei sie nochmal in den Supermarkt gegangen und dort zusammengebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau schon betrunken mit ihrem Auto dort angekommen war. Den Autoschlüssel und den Führerschein der Frau haben die Beamten sichergestellt.