Menschen in Speyer konnten am 3. Advent eine Kerze am Betlehemer Friedenslicht in der protestantischen Gedächtniskirche entzünden. Pfadfinderinnen und Pfadfinder haben das Friedenslicht aus Wien geholt und nach Speyer und weitere Städte in Deutschland gebracht. Zuvor war es mit dem Flugzeug von Betlehem nach Wien gebracht worden.