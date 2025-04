Der oder die Bürgerbeauftragte ist eine Hilfsorganisation des Landtags mit dem Auftrag zu kontrollieren, wie Verwaltungen in Rheinland-Pfalz funktionierten - so beschreibt Barbara Schleicher-Rothmund die Funktion. Sie hatte das Amt seit 2018 inne. Mit der Einrichtung der Position der Bürgerbeauftragten des Landtags war Rheinland-Pfalz vor 50 Jahren Vorreiter in Deutschland.

Sie unterstützt Hilfe suchende Menschen und vermittelt bei Beschwerden gegenüber Verwaltungen und Behörden. Zu erreichen ist sie schriftlich, telefonisch, per Fax oder E-Mail, aber auch in persönlichen Gesprächen.

Seit 2014 ist die Bürgerbeauftragte auch Beauftragte für die Landespolizei.