Um trotz der Ausbreitung des Coronavirus einsatzbereit zu bleiben, haben die Berufsfeuerwehren in Rheinland-Pfalz besondere Maßnahmen ergriffen. Am weitesten ging bisher wohl Ludwigshafen.

So wurde in Ludwigshafen die Anwesenheit der hauptamtlichen Feuerwehrleute auf einen Wochenrhythmus statt des bisherigen 24-Stunden-Dienstes umgestellt. Das heißt, die Feuerwehrleute bleiben für sieben Tage in der Feuerwache im Dienst, bevor sie abgelöst werden. In dieser Zeit werden sie dort mit Lebensmitteln versorgt und dürfen die Wache nur für Einsätze verlassen, heißt es in einer städtischen Mitteilung.

Ein Modell, dem man bei der Berufsfeuerwehr in Kaiserslautern so nicht folgen will. "Wir haben ähnliche Maßnahmen mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen besprochen. Bisher entzieht sich uns der Sinn der Ludwigshafener Maßnahme." Allerdings lägen bereits Notfallplanungen für verschiedene Lagen vor, wie die Stadt auf Anfrage des SWR erklärte.

Koblenz stellt Dienstplanung um

Bei der Berufsfeuerwehr Koblenz wird seit dem 19. März derweil ein Zwei-Schicht-System anstatt eines Drei-Schicht-Systems gefahren. Die Feuerwehrleute haben seitdem jeweils 24 Stunden Dienst und dann 24 Stunden frei. "Dieser Rhythmus dient dazu, die Kräfte zu bündeln und auf etwaige Lageänderungen schnell und adäquat reagieren zu können", so die Pressestelle des städtischen Amtes für Brand- und Katastrophenschutz.

Außerdem sei die Feuerwache für jegliche Besucher abgeriegelt. Selbst Anlieferungen erfolgen mittlerweile durch eine zur Schleuse umfunktionierte Halle. Alle Mitarbeiter seien angehalten, sich beim Betreten der Feuerwache die Hände zu desinfizieren und sich an die Hygiene-Richtlinien des Robert Koch-Instituts (RKI) zu halten.

Auf der Feuerwache in Koblenz herrscht normaler Schichtbetrieb. Zusätzlich kümmern sich Einsatzkräfte im Tagesdienst um Spezialaufgaben wegen der Corona-Pandemie. SWR

Kein Dienstsport mehr und Essen am Einzeltisch

Auch bei der Wormser Berufsfeuerwehr werden verschärfte Hygienemaßnahmen ergriffen, wie eine Stadtsprecherin mitteilte. Neben der täglichen Regelreinigung erfolge auf der Feuerwache viermal täglich eine Sonderdesinfektion von Oberflächen, Türklinken und Einsatzfahrzeugen. Außerdem seien auf der Wache Spender mit Desinfektionsmittel aufgestellt. "Darüber hinaus hat jeder Mitarbeiter eine eigene Sprühflasche mit Desinfektionsmittel erhalten", so die Stadtverwaltung Worms.

Sollte sich einer der Feuerwehrleute während des Einsatzes mit dem Coronavirus infizieren und für Verdachtsfälle, stehe eine eigene Quarantänestation auf dem Wachegelände bereit.

In Kaiserslautern heißt es: "Unsere Vorkehrungen beschränken sich darauf, eine Übertragung des Virus von eventuell Infizierten auf andere zu verhindern." So gebe es eigene Hygieneregeln und regelmäßige Flächendesinfektion. Zudem gelten Abstandsregeln und der Dienstsport wurde untersagt. Das Ausbildungsprogramm der Feuerwehrleute wurde "auf das Notwendigste" reduziert. Gegessen wird an Einzeltischen.

Keine Urlaubssperren in Kaiserslautern, Koblenz und Worms

Auch mit der Urlaubssperre für hauptamtliche Feuerwehrleute steht Ludwigshafen in diesem Kreis alleine da. "In der momentanen Lage wäre eine Urlaubssperre kontraproduktiv", erklärt die Stadt Kaiserslautern. Durch Absagen von Urlaubsreisen stünden derzeit sowieso zusätzliche Mitarbeiter zur Verfügung. "Wir bemühen uns, die Wachstärke konstant zu halten, was bislang auch gut funktioniert."

In Koblenz kann laut Stadtverwaltung zwar bereits genehmigter Urlaub genommen werden, neue Urlaubsanträge werden jedoch nicht bearbeitet. Freizeitausgleich könne aktuell zudem nur eingeschränkt gewährt werden. Worms verzichtet bislang ebenfalls auf eine Urlaubs- oder Freizeitsperre.

Auch Freiwillige Feuerwehren betroffen

Sowohl in Koblenz als auch in Kaiserslautern sind bei den Freiwilligen Feuerwehren die Übungen bis auf weiteres ausgesetzt. Die Stadt Koblenz hält die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren außerdem dazu an, sich nur noch bei Einsätzen zu sehen.