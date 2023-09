Bürgerversammlung informiert über Flüchtlingsunterbringung im Hotel Moselpark

per Mail teilen

Erst vor kurzem wurden die Anwohner von Bernkastel-Kues per Postwurfsendung darüber informiert, dass bald schon wieder Flüchtlinge in ihrem Ort untergebracht werden sollen. Im Hotel Moselpark sollen rund 450 Flüchtlinge wohnen. Am Dienstag fand eine Bürgerversammlung statt. Die Stimmung war gemischt. Die Behörden betonten, die geflohenen Menschen würden ausschließlich im Hotel Moselpark untergebracht. Die Mosellandhalle solle als Krankenstation dienen, hieß es.