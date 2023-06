per Mail teilen

Als Maßnahme für ein sauberers Frankenthal will Knöppel eine Anti-Wegwerf-Kampagne starten. Diese soll direkt nach seinem möglichen Amtsantritt umgesetzt werden und die Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren. Er sagt: "Wir wollen deutlich machen, dass Müll nicht achtlos in die Landschaft oder die Grünflächen geworfen wird, sondern dass es in die Mülltonne gehört." Außerdem möchte Knöppel entsprechende Geräte anschaffen, mit denen Hundekot besser beseitigt werden kann.