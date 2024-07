per Mail teilen

Im Bistum Trier geht die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle weiter. In einem neuen Bericht von Historikern der Universität Trier geht es um die Amtszeit des 2007 verstorbenen Bischofs Hermann Josef Spital. 20 Jahre lang stand er an der Spitze des Bistums. Wie ist er in dieser Zeit mit Missbrauchsfällen umgegangen? Der Bericht zeigt: Priester, die Kinder missbrauchten, mussten offenbar keine harten Sanktionen fürchten.