In Mendig (Landkreis Mayen-Koblenz) sind drei Jugendliche in einen tiefen Schacht gestürzt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Sonntagabend. Die Jugendlichen konnten von der Bergwacht geborgen werden. Die Jugendlichen wurden mit schweren und schwersten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Wie es zu dem Unglück kam, ist bisher nicht klar.