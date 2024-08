Letzter Verschütteter in Kröv tot geborgen

Am Dienstag ist das Hotel in Kröv an der Mosel eingestürzt - seitdem haben die Rettungskräfte pausenlos daran gearbeitet, die Verschütteten aus den Trümmern zu holen. Am Samstagmorgen gegen 0:20 Uhr ist der bislang vermisste Betreiber tot geborgen worden. Am Sonntag soll es nun einen Gedenkgottesdienst geben - für die Menschen aus Kröv und alle Einsatzkräfte, die hier geholfen haben.