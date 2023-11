Ab Januar: Einige ärztliche Bereitschaftspraxen in RLP machen dicht

In Rheinland-Pfalz werden zum ersten Januar einige ärztliche Bereitschaftspraxen geschlossen und Öffnungszeiten reduziert. Grund ist ein Urteil des Bundessozialgerichts.

Das Gericht hatte im Oktober entschieden, dass nicht niedergelassene Ärzte im ärztlichen Bereitschaftsdienst, sogenannte Poolärzte, sozialversicherungsungspflichtig sind. Das bedeutet, sie müssen künftig von ihrem Verdienst Abgaben zahlen. Zudem muss die Kassenärztliche Vereinigung (KV) für die Poolärzte auch rückwirkend Beiträge zur Sozialversicherung abführen.

Darüber hat das Bundessozialgericht Kassel geurteilt: Ein Zahnarzt, der nach Verkauf seiner Praxis meist an den Wochenenden für die Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZV) Baden-Württemberg im Rahmen des Notdienstes tätig war, hatte geklagt. Für die Übernahme von Schichten zu einem Stundenlohn von 34 bis 50 Euro erhob er Anspruch auf Sozialversicherung. Das Landessozialgericht wies die Feststellungsklage ab, mit der Begründung, der Kläger sei in dieser Funktion selbstständig tätig. Nun urteilt die nächsthöhere Instanz dagegen und gibt der Klage des Zahnarztes statt: Ein sogenannter Pool-Arzt im vertragsärztlichen Notdienst sei nicht automatisch selbstständig, es komme dabei auf die konkreten Umstände an. Im Falle des Klägers, der stundenweise bezahlt wurde und sich in bestehende Strukturen und Abläufe der KZV habe einfügen müssen, sei klar: Hier lag keine Selbstständigkeit vor, der Zahnarzt unterlag bei seiner Notdiensttätigkeit also der Versicherungspflicht.

In RLP sind rund 430 Ärzte betroffen

Laut KV sind in Rheinland-Pfalz 427 Ärzte und Ärztinnen davon betroffen, die rund 60 Prozent der Bereitschaftsdienste abdecken. Die KV werde allen Poolärzten kündigen, da das bestehende System in der jetzigen Form nicht weitergeführt werden könne, sagte der Vorstandsvorsitzende Peter Heinz am Donnerstag dem SWR.

Was sind Poolärzte? Sogenannte Poolärztinnen und Poolärzte konnten bisher zusätzlich am Bereitschaftsdienst freiwillig teilnehmen. Hierbei handelt es sich laut KV beispielsweise um Ruheständler oder Klinikärztinnen und -ärzte, die dazu eine Vereinbarung mit der jeweils zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung schließen. Poolärzte sind somit freiwillig im Bereitschaftsdienst mitarbeitende Ärztinnen und Ärzte und oft gar nicht über die Kassenärztliche Vereinigung versichert.

Diese Bereitschaftspraxen werden in RLP geschlossen

Geschlossen werden laut KV die ärztlichen Bereitschaftspraxen in Altenkirchen, Andernach, Emmelshausen, Frankenthal, Gerolstein, Ingelheim und Landstuhl. Zudem könne keine der verbleibenden 36 ärztlichen Bereitschaftspraxen mehr Nachtdienste anbieten. Am Tag sollen künftig die Öffnungszeiten eingeschränkt werden, so die KV. Konkret heißt das, dass die Bereitschaftspraxen montags, dienstags und donnerstags geschlossen sein werden. Mittwoch, Freitag, an Wochenenden und Feiertagen gelten reduzierte Zeiten.

Heinz: "Weiterer Beleg für politische Ignoranz"

KV-Chef Peter Heinz sieht in dem Gerichtsurteil "einen weiterer Beleg für die politische Ignoranz bei der Sicherung der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung". Die Leidtragenden seien jetzt die Patientinnen und Patienten in Rheinland-Pfalz. Von der Politik forderte er eine langfristige Lösung. "Wir können es uns nicht leisten, die knappen personellen Ressourcen in der ambulanten Versorgung immer weiter zu belasten und die Niederlassung auch durch die Folgen solcher Urteile immer unattraktiver zu machen."

In Baden-Württemberg bereits seit Oktober Praxen geschlossen

In Baden-Württemberg etwa waren bereits direkt nach dem Urteil des Bundessozialgerichts in Kassel acht von 115 Notfallpraxen geschlossen worden.