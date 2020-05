Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat nach den Gesprächen der Länderchefs mit der Kanzlerin über Neuerungen in den Corona-Verordnungen informiert. Sie teilte mit, dass Spielplätze wieder geöffnet werden können.

Bund und Länder haben sich über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise abgestimmt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) informierte im Anschluss darüber, ob und welche Schritte in Rheinland-Pfalz bei den Corona-Beschränkungen unternommen werden.

Dreyer gab bekannt, dass auch Museen und Galerien in Rheinland-Pfalz ab dem 11. Mai unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Außerdem hätten sich die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag darauf verständigt, dass Öffnungen von Zoos und Grünanlagen, Gottesdienstbesuche und religiöse Feste bundesweit wieder erlaubt würden, wenn dabei Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Dreyer verwies darauf, dass viele der heutigen Beschlüsse für Rheinland-Pfalz kaum Neuerungen bedeuteten. Außenanlagen von Zoos, Tierparks und Botanischen Gärten dürfen hier bereits seit dem 20. April wieder öffnen. Gottesdienste sind ab kommendem Sonntag, 3. Mai, unter Auflagen möglich. Das hatte Dreyer bereits am Mittwoch angekündigt.

Spielplatz-Öffnung liegt bei Kommunen

Überraschend nannte sie selbst in ihrem Statement die Öffnungen der Spielplätze. Dies sei bereits ab Sonntag möglich. Hier obliege die finale Entscheidung aber den Kommunen, die selbst entschieden könnten, bei welchen Spielplätzen sie eine Öffnung für sinnvoll hielten.

Dreyer erwähnte auch am Donnerstag wieder die erzielten Erfolge und dankte der Bevölkerung dafür, dass die Maßnahmen in den letzten Wochen überwiegend befolgt worden seien. Allerdings verwies sie darauf, dass bei den Lockerungen die Hygieneregeln über allem stünden und alle, die nun öffnen dürften, schlüssige Konzepte vorlegen müssten - egal ob für Kirchen, Museen oder Grünanlagen sei dies das oberste Gebot.

Krankenhausbetten werden freigegeben

Weil die Infektionszahlen es zulassen und es in ausreichender Zahl freie Krankenhausbetten gebe, dürfen Krankenhäuser bundesweit einen Teil der Betten auch wieder für andere planbare Operationen zur Verfügung stellen. Auch die Lockerungen für Krankenhäuser waren für Rheinland-Pfalz aber bereits verkündet worden.

Verboten bleiben weiterhin Großveranstaltungen und Konzerte und zwar bis Ende August. Für Großveranstaltungen wurde auch am Donnerstag aber keine genaue Definition beschlossen. Dies wurde laut Dreyer auf nächsten Mittwoch, die nächste Schaltkonferenz, vertagt. Die Auffassungen seien in diesem Punkt sehr unterschiedlich.

Bundesliga-Neustart vorerst kein Thema

Auch über weitere Lockerungen wie den Beginn der Fußball-Bundesliga, Schulöffnungen und eine Ausweitung der Kinderbetreuung wollen Kanzlerin und Ministerpräsidenten beim nächsten Mal beraten. Ein baldiger Bundesliga-Neustart ist somit vorerst vom Tisch.

"Vorschläge für Rahmenbedingungen schrittweiser Öffnungen von Gastronomie- und Tourismusangeboten und für die weiteren Kultureinrichtungen" stehen ebenfalls am 6. Mai auf der Agenda. Dafür habe sie sich ausgesprochen, sagte Dreyer.

In dem Beschluss von Donnerstag hieß es, nächste Woche wolle man entscheiden, ob ein "weiterer großer Öffnungsschritt" möglich sei.

Die Ministerpräsidenten der Ländern haben sich zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf weitere Lockerungen der Corona-Regeln geeinigt. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Rheinland-Pfalz Dietmar Muscheid findet: Für die Gastronomiebranche hätte man andere Lösungen finden können.

Grenzen für Dreyer wichtiger Punkt

Dreyer forderte dringend eine einheitliche Regelung für alle deutschen Außengrenzen. Ihr missfielen besonders die Zustände an den Grenzen zu Luxemburg. In einem ersten Schritt müssten alle Grenzübergangsstellen geöffnet werden und die wegen Corona eingeführten Kontrollen so ablaufen, wie es "eigentlich verabredet war". Die Landesregierung erhalte eine Vielzahl von Klagen über Staus und Schikanen - etwa von Lebenspartnern ohne Trauschein, die sich nicht mehr treffen könnten. Solche Beschwerden gebe es an anderen Grenzen nicht.

"Die Leute sind genervt", sagte Dreyer. "Es gibt Staus, obwohl weniger Menschen fahren." Nachdem sich die Infektionszahlen auch in den Nachbarstaaten verringert hätten, gebe es momentan "kein nachvollziehbares Argument" mehr für eine weitgehende Schließung der Grenzen.