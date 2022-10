Belgisches Königspaar zu Besuch in Rheinland-Pfalz

Belgiens König Philippe und seine Ehefrau Mathilde sind am Mittwoch und Donnerstag zu Besuch in Rheinland-Pfalz. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) begleitet die Gäste auf ihrer Tour, bei der Wirtschaftsbesuche im Vordergrund stehen.

Das Königspaar wird am Mittwoch in Mainz von der Ministerpräsidentin empfangen. Noch am selben Tag besuchen sie das Biotechnologie-Unternehmen BioNTech und den Chemiekonzern BASF. BioNTech stellt seinen Corona-Impfstoff im belgischen Puurs her und die BASF hat in Antwerpen ihren größten Produktionsstandort nach dem Stammsitz in Ludwigshafen.

Natur, Wein und Kultur machen die Reise komplett

Außerdem steht am Mittwochmittag ein Besuch des Gutenberg-Museums in Mainz an. Das Mittagessen findet mit dem Kabinett in der Staatskanzlei statt. Zum Abendessen geht es zur politischen Heimat des Pfälzer Saumagens: nach Deidesheim. Ob das Gericht, mit dem Helmut Kohl schon Michail Gorbatschow, Margaret Thatcher und John Major verwöhnte, am Abend im Weingut von Winning serviert wird, ist nicht bekannt. Am Tag darauf werden König Philippe und Königin Mathilde das Mittelrheintal besuchen und von Sankt Goar aus mit dem Schiff nach Koblenz fahren, wo ihre Reise am Mittag auf der Festung Ehrenbreitstein zu Ende geht.

Kann man das Königspaar sehen?

Ja, es ist möglich König Philippe und Königin Mathilde zu sehen. An jedem Ort der Reise gibt es sogenannte "Publikumsmomente", zum Beispiel am Mittwochmorgen in Mainz. SWR-Korrespondentin Lucretia Gather erklärt, wie das Paar angesprochen werden sollte.