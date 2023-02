++ Verfolgungsjagd über A3 ++ Messerattacke in Ingelheim ++ Davis Cup-Qualifikation in Trier ++

Was ist in der Nacht auf Freitag in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag?

6:38 Uhr Was passiert in Deutschland und der Welt? In Hessen wird es am Nachmittag spannend: Die SPD verkündet, ob Bundesinnenministerin Nancy Faeser ihre Partei als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf führen wird. Faeser selbst hat schon mal deutlich gemacht: Sie will! Die Landtagswahl bei unseren Nachbarn ist am 8. Oktober. In Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen versuchen Ermittler zu rekonstruieren, wie es zu dem tödlichen Unfall mit zwei Kindern kommen konnte. Sie sind gestern Abend auf einer Bahnstrecke von einem Güterzug erfasst worden. Ein zehnjähriger Junge kam dabei ums Leben, das zweite Kind schwebt in Lebensgefahr. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach in der Nacht vor Ort von einem fürchterlichen Unglück. Der aktuelle ARD-Deutschlandtrend zeigt: Eine Mehrheit der Deutschen steht hinter der Entscheidung der Bundesregierung, Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern. 39 Prozent der Befragten werten diese als Fehler, 52 Prozent hingegen nicht. In der Sonntagsfrage bleibt die Union trotz leichter Verluste stärkste Kraft, vor der SPD und den Grünen.

6:05 Uhr Das Wetter: Mild, aber nass (sehr nass) Der Freitag in Rheinland-Pfalz startet trocken, gegen Nachmittag zieht dann aber ein Tief über uns hinweg. Und das bringt Regen. Und Regen. Und Regen. Dazu bleibt es mild, die Höchstwerte liegen bei 10 Grad. Noch schnell der Blick aufs Wochenende: Da soll es langsam wieder kälter werden. Video herunterladen (4,5 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Heute vor 15 Jahren sind bei einer Brandkatastrophe in Ludwigshafen neun Menschen ums Leben gekommen, Dutzende wurden verletzt, viele Helfer traumatisiert. Damals war ein Wohnhaus in Brand geraten - bis heute ist die Ursache unklar. Der SWR zeigt dazu am 22. Februar eine Dokumentation: "Feuerkinder - Über Leben nach der Katastrophe". Sie ist ab 20. Februar auch in der ARD-Mediathek zu sehen. Klimaschutz beim Wein? Wie das gehen kann, zeigt die Initiative Zukunftsweine. Sie hat gerade den Deutschen Nachhaltigkeitspreis für ihre Rebsorten "Piwis" erhalten. Die sind im Vergleich zu anderen Rebsorten weniger anfällig für Pilzkrankheiten und brauchen weniger Pestizide. Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) gratuliert am Nachmittag den Winzerinnen zu dem Preis. Noch eine Meldung für alle Sport-Fans: Angeführt von Alexander Zverev wollen sich die deutschen Tennis-Herren im Davis Cup in Trier für die Gruppenphase qualifizieren. Der Olympiasieger trifft heute in der Qualifikationspartie gegen die Schweiz im zweiten Einzel auf den Schweizer Routinier Stan Wawrinka.