Beisetzung Horst Eckel

per Mail teilen

Zur Stunde wird der Fußballweltmeister und ehemalige FCK-Spieler Horst Eckel in seinem Heimatort Vogelbach bei Kaiserslautern beigesetzt. Zur Trauerfeier werden unter anderem der rheinland-pfälzische Sportminister Roger Lewentz (SPD) und FCK-Aufsichtsrat Markus Merk erwartet. Weitere Ehrengäste seien unter anderem der ehemalige Ministerpräsident Kurt Beck, der frühere FCK-Trainer Otto Rehhagel und weitere ehemalige FCK-Profis. Außerdem wird der Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes, Rainer Koch, eine Trauerrede halten. Wegen der schlechten Parksituation in Vogelbach fahren Shuttle-Busse zum Friedhof. Dort gilt wegen der Corona-Pandemie Maskenpflicht. Horst Eckel war am vergangenen Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben.