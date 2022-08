Große Begeisterung bei Nibelungen Festspielen

Das gab es in über 800 Jahren Nibelungen-Epos so noch nie: Der Autor Ferdinand Schmalz gibt Kriemhild und Brünhild in seinem Stück „hildensaga. ein königinnendrama“ die Möglichkeit, sich zu emanzipieren und aus der Opferrolle heraus zu treten. Roger Vontobel, der schon 2018 erfolgreich in Worms inszeniert hat, führt Regie. Auf der Bühne beeindrucken ein hochkarätiges Ensemble und eine opulente Wasser-Kulisse. mehr...