per Mail teilen

Die CDU-Opposition in Rheinland-Pfalz hat angekündigt, heute erste Ergebnisse einer großen Anfrage zur Beförderungspraxis der Landesregierung vorzustellen. Die Partei hatte der Landesregierung dazu rund 90 Fragen zur Einstellung und Beförderung von Mitarbeitern gestellt.

Die CDU will mit ihrer Anfrage herausfinden, ob und in welchem Umfang Ministerien Mitarbeiter rechtswidrig befördert haben. Die Antwort der Landesregierung will der Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, ab 13:00 Uhr online vorstellen und bewerten.

Beförderungsaffäre im Umweltministerium Auslöser für Anfrage

Hintergrund ist die Beförderungsaffäre im Umweltministerium. Durch ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Koblenz wurde bekannt, dass dort in Einzelfällen Mitarbeiter rechtswidrig befördert wurden. SWR-Recherchen hatten dann ergeben, dass das Ministerium bei Beförderungen über Jahre gegen Gesetze verstoßen hat. In der Folge hatten Umweltministerin Ulrike Höfken und ihr Staatssekretär Thomas Griese (beide Grüne) ihren Rückzug angekündigt. Ende des Jahres nehmen die beiden Politiker ihren Hut.