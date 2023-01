Beisetzung von Benedikt XVI. - auch Trauergäste aus RLP in Rom

Der frühere Papst Benedikt XVI. ist im Petersdom im Vatikan beigesetzt worden. Auch an vielen Kirchen in Rheinland-Pfalz gab es deswegen Trauerbeflaggung und Glockengeläut.

Der amtierende Papst Franziskus feierte in Rom das Requiem für seinen Amtsvorgänger. Seine letzte Ruhe fand der Pontifex im ehemaligen Grab von Papst Johannes Paul II. in der Krypta der Basilika.

Anders als zur Totenmesse für den "Jahrhundertpapst" Johannes Paul II. 2005 kamen aber deutlich weniger Menschen zur Trauerfeier für Benedikt. Dem Vatikan zufolge nahmen schätzungsweise rund 50.000 Gläubige teil. Zur Trauerfeier in den Petersdom waren auch viele Deutsche angereist, darunter Vertreter der katholischen Deutschen Bischofskonferenz und deutsche Pilger sowie einige Spitzenpolitiker, wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD).

Bätzing: Requiem war schlicht und sehr berührend

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, war ebenfalls unter den Trauergästen. "Das Requiem für Papst emeritus Benedikt XVI. hat mich persönlich sehr berührt und - so glaube ich - auch die ganze Welt. Es war ein schlichter, aber würdiger Abschied", sagte der Limburger Bischof dem Evangelischen Pressedienst.

Bätzing gegen zu frühe Heiligsprechung

Tausende Menschen erwiesen im Anschluss an das Requiem auf dem Petersplatz in Rom dem verstorbenen Ex-Papst die letzte Ehre. Auf dem Platz gab es vereinzelt "Santo Subito"-Rufe - also Forderungen nach einer Heiligsprechung des Verstorbenen. Bätzing sagte, das sei noch zu früh. "Ich finde nicht, dass jetzt der Zeitpunkt ist", sagte er nach der Messe. Er betonte, die Kirche habe ein gutes und erprobtes Verfahren für Seligsprechungen. Dieses sehe in den ersten fünf Jahren nach dem Tod eine Zeit der Ruhe, des Nachdenkens und des Betens vor. So könnten solche Entscheidungen heranreifen.

Erster Papst, der aus Altersgründen zurücktrat

Benedikt, mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger, war am vergangenen Samstag im Alter von 95 Jahren im Vatikan gestorben. Er war von 2005 bis zu seinem freiwilligen Rücktritt 2013 Oberhaupt der katholischen Kirche. Er gilt als erster Papst der Neuzeit, der aus Altersgründen zurücktrat. Bei seiner Wahl war er bereits 78 Jahre alt. Der emeritierte deutsche Papst war nicht unumstritten.