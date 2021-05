In Bayern darf die Gastronomie in Landkreisen mit einer Inzidenz unter 100 ab Pfingsten öffnen. In Rheinland-Pfalz befasst sich die Landesregierung am Freitag mit möglichen Lockerungen. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Rheinland-Pfalz fordert ebenfalls eine Öffnungsperspektive für Pfingsten.