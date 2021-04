per Mail teilen

Handwerks- und Baubetriebe kommen zunehmend schwieriger an Material wie Stahl oder Holz. Auch die Preise schwanken extrem, so die Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz.

Die Baubranche kam bisher gut durch die Krise, wird aber jetzt von den Corona-Folgen eingeholt, so lautet die Bilanz der Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz. Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks treffen die Engpässe und Verzögerungen Handwerk und Industrie insbesondere im Bereich Metall und Holz. Betrieben berichten, dass sie auch auf bestimmte Kunststoffe und Dämmstoffe länger warten und mehr zahlen müssen.

Müssen Bauherren länger warten?

Betriebe befürchten, dass das dazu führen kann, dass sich Bauprojekte verzögern. Einige berichten, dass Händler wochenlange Lieferfristen für Materialien angeben, die vorher teils am gleichen Tag verfügbar waren. Sie machen sich Sorgen, wie sie vorliegende Aufträge ausführen - und auf welcher Basis sie neue Angebote machen können.

Nachwehen der Corona-Pandemie

Bauwirtschaft und Handwerk sehen dafür mehrere Gründe. Als Folge der Corona-Pandemie hätten Hersteller und Verarbeiter ihre Produktion im In- und Ausland stark heruntergefahren. Das führt derzeit zu Preissteigerungen im Materialbereich. Allerdings, so betont Thomas Weiler, Vize-Chef des Branchenverbandes, seien nicht alle Materialien gleich betroffen. Bei Baustoffen, die international gehandelt und hergestellt werden, etwa Stahl, erdölbasierten Produkten oder Dämmstoffen gebe es momentan aber starke Preisschwankungen.

Grundstoff für Dämmmaterial kommt oft aus China

40 Prozent der Grundstoffe für die Dämmung werden in China produziert. Durch den Lockdown war die chinesische Wirtschaft anfangs stark betroffen. Die Produktionen wurden heruntergefahren. Inzwischen hat sich die Konjunktur in China wieder erholt und die Wirtschaft wächst wieder. Das führe dazu, dass wenn Materialien vor Ort produziert und benötigt werden, automatisch der Export gedrosselt werde, berichtet der Vize-Chef der Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz. Durch diese Verknappung steigen die Preise in Europa. Diesen Effekt habe es vor einigen Jahren auch schon bei Stahl gegeben.

Holz ist besonders gefragt

Bei in Deutschland verfügbaren Ausgangsmaterialien wie Kies oder Beton seien die Schwankungen nicht so groß. Eine Ausnahme bilde allerdings Holz. Dafür gebe es hierzulande eine große Nachfrage. Doch: Zunehmend werden Kapazitäten verlagert. Da es gerade für Produzenten und Hersteller lukrativer ist, Holz ins Ausland zu verkaufen, steigen gleichzeitig die Preise im Inland. Zimmerer- und Holzbaubetriebe geraten deshalb derzeit enorm unter Druck.

"Es ist derzeit fast nicht möglich, die Einkaufspreise für Holz und die Verfügbarkeit abzuschätzen, da die Zulieferer unserer Betriebe fast nur noch Tagespreise anbieten." Thomas Weiler, stellv. Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz

Ökonomen sehen Lieferengpässe bei Rohstoffen und Komponenten, und auch knappe Transportkapazitäten generell derzeit als Belastung für die deutsche Industrie - bei guter Auftragslage.