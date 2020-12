Autofahrer kennen das Problem: An mehreren Orten in Rheinland-Pfalz werden derzeit im großen Stil Brücken saniert - Staus sind die Folge. Aber warum finden so viele dieser Bauarbeiten gleichzeitig statt?

Der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) verweist im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur auf das Alter vieler Bauwerke: "Die meisten Brücken entlang von Bundesfernstraßen stammen aus derselben Bauzeit und haben daher auch in etwa zur selben Zeit einen Sanierungsbedarf", so Wissing. Behinderungen wegen der Baustellen seien zwar "lästig, aber unumgänglich". Denn zum Sanierungsbedarf komme noch hinzu, dass die Brücken damals nicht für den heutigen Verkehr ausgelegt worden seien.

Wissing: Brücken nicht für heutige Belastung ausgelegt

Ein Beispiel ist die Schiersteiner Brücke über den Rhein zwischen Mainz und Wiesbaden an der vielbefahrenen Autobahn 643. Sie wurde in den 1960er Jahren für rund 20.000 Fahrzeuge pro Tag gebaut, 2012 rollten täglich 90.000 darüber. 2021 soll sie als neue Doppelbrücke fertig werden - sechs Jahre, nachdem ein Element nach einem Bauunfall abgesackt war und die Region in ein Verkehrschaos stürzte.

"Kein Mensch, der ein Eigenheim hat, wartet, bis es reinregnet" Herbert Fuss, ADAC Mittelrhein

"Unsere Brückenbauwerke sind einfach in die Jahre gekommen", sagt auch Herbert Fuss. Er ist beim ADAC Mittelrhein Abteilungsleiter Verkehr und Technik. Gebaut worden seien viele Brücken in Zeiten mit deutlich weniger Schwerlastverkehr als heute. Weil in den vergangenen Jahren kein Geld da gewesen sei, seien Sanierungen geschoben worden, hier und da seien Tempolimits verhängt worden. "Kein Mensch, der ein Eigenheim hat, wartet, bis es reinregnet", sagt Fuss. Es wäre schöner gewesen, wenn schon in den vergangenen 20 Jahren mehr in die Bauwerke geflossen wäre. Aber: "Jetzt passiert massiv etwas."

Brücken-Ersatzneubauten oft "unumgänglich"

Wissing sieht das ähnlich. Nach der Finanzkrise 2007 sei der Verkehrsetat des Bundes stark zurückgefahren worden, für eine Erneuerung hätten zunächst keine Haushaltsmittel zur Verfügung gestanden. "Mit dem Investitionshochlauf des Bundes und des Landes hat sich dies nun geändert, was die vielen Baustellen erklärt." Es gehe darum, Brücken zu ertüchtigen und an heutige Standards anzupassen. Vielfach sei ein Ersatzneubau unumgänglich.