Das Ende einer langen Autobahn-Großbaustelle naht, dafür rücken lange Sperrungen von Bundesstraßen näher: Diese und weitere Bauprojekte beschäftigen die Rheinland-Pfälzer 2022.

Wir fassen die wichtigsten Baustellen auf Straßen und Schienen in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr zusammen:

Autobahnen

Bundesstraßen

Schienenverkehr

Fahrradverkehr

Für die Mammut-Baustelle A6 bei Kaiserslautern zeichnet sich nach elf Jahren ein Ende ab: Laut der Autobahn GmbH müssen nur noch die Schilderbrücken an der ausgebauten Anschlussstelle West montiert werden. Dies werde voraussichtlich im März passieren. Um die Schilderbrücken zu errichten, sei geplant, die A6 an zwei Wochenenden jeweils von Samstagnacht auf Sonntag voll zu sperren.

Erhalten bleibt den Rheinland-Pfälzern ein 151 Millionen Euro teures Bauprojekt im Hunsrück: Dort wird die A61 zwischen der Anschlussstelle Rheinböllen und der Tank- und Rastanlage Hunsrück sechsspurig ausgebaut. Außerdem müssen die rund 50 Jahre alten Talbrücken Pfädchensgraben und Tiefenbach neu gebaut werden. Die Autobahn GmbH geht davon aus, dass Mitte des Jahres die neue Fahrbahn in Richtung Speyer fertig ist, in Richtung Koblenz soll sie Ende 2022 befahrbar sein.

Fortschritte soll es in diesem Jahr auch am Kreuz Mainz-Süd (A60/A63) geben. Die Autobahn GmbH peilt an, die schon erstellte südliche Autobahnbrücke (Fahrtrichtung Bingen-Frankfurt) in der ersten Hälfte dieses Jahres freizugeben. Dann soll der Verkehr in beide Fahrtrichtungen darüber laufen. Vorher muss die Betonfahrplatte dieser Brücke allerdings noch saniert werden. Denn obwohl sie neu ist, kam es beim Bau zu Oberflächenrissen. Danach sollen die nördliche Brücke und die Hilfsbrücke abgerissen werden.

Auf die komplette Freigabe des Verkehrs auf der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden müssen Autofahrer noch warten: Diese wird laut Autobahn GmbH erst Anfang 2023 erfolgen. Ein Grund sei, dass die Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden nicht mehr stehe und Autofahrer die A643 als Ausweichstrecke nutzten. Ursprünglich war geplant, die Schiersteiner Brücke bis Ende dieses Jahres vollständig für den Verkehr freizugeben.

Länger als die Schiersteiner Brücke wird das Projekt A66 Salzbachtalbrücke die Autofahrer beschäftigen. Die marode Talquerung bei Wiesbaden war 2021 spektakulär gesprengt worden. Zwar soll der südliche Brückenneubau (Fahrtrichtung Frankfurt) 2023 fertiggestellt werden. Das gesamte Bauwerk soll laut Autobahn GmbH aber erst 2026 stehen.

Autobahn GmbH und Landesbetrieb Mobilität (LBM) Die Autobahn GmbH informiert auf ihrer Homepage über den aktuellen Stand der jeweiligen Arbeiten. Hier finden Sie nach Regionen sortiert deutschlandweit die großen Bauprojekte. Über Arbeiten an Bundesstraßen in Rheinland-Pfalz kann man sich auf der Seite des Landesbetriebs Mobilität (LBM) informieren.

Autofahrer in Rheinhessen müssen sich ab diesem Jahr auf langfristige Umleitungen einstellen. Die Kreuzung der beiden Bundesstraßen 9 und 420 in Nierstein (Kreis Mainz-Bingen) wird ab diesem Jahr umgebaut. Beide gehören zu den am meisten befahrenen Bundesstraßen in der Region.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) geht davon aus, dass die Sperrung zwei Jahre dauern wird. Weitere Informationen wie der konkrete Zeitplan sowie die Umleitungen sollen bei einer Online-Infoveranstaltung Ende Januar bekannt gegeben werden.

Auch weiter rheinaufwärts sind umfangreiche Bauarbeiten an der B9 geplant: In Worms soll die Bundesstraße ab voraussichtlich Mitte 2022 vierspurig ausgebaut werden. Auch hier rechnet der LBM mit bis zu zwei Jahren Vollsperrung.

Gute Nachrichten für Autofahrer gibt es dagegen auf der B417 in Diez (Rhein-Lahn-Kreis): Der Straßentunnel in der Diezer Innenstadt soll im Februar oder März 2022 eröffnet werden. Der rund 330 Meter lange Tunnel soll die Innenstadt vom Durchgangsverkehr entlasten. Die Bauarbeiten hatten Ende 2017 begonnen.

Im Kreis Ahrweiler gehen die Arbeiten an den von der Flut zerstörten Straßen weiter. Die zerstörte Ahrbrücke der B9 bei Sinzig in Richtung Koblenz soll voraussichtlich bis Herbst 2022 wieder aufgebaut sein. Wie lange der Wiederaufbau der stark zerstörten Bundesstraßen 267/257 dauert, die durch das Ahrtal führen, kann der LBM nicht sagen. In einem ersten Schritt wurde auf mehreren Abschnitten Asphalt aufgetragen, um die Strecke winterfest zu machen.

Auf der Ahrtalbahn fahren seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021 auch wieder Züge zwischen Ahrweiler und Walporzheim. Auf dem Rest der Strecke (Walporzheim-Ahrbrück) arbeitet die Bahn nach eigenen Angaben daran, die Folgen der Flutkatastrophe schnellstmöglich zu beseitigen. "Konkrete Prognosen zur Wiederinbetriebnahme weiterer Streckenabschnitte" seien jedoch wegen der großen Schäden noch nicht möglich, sagte eine Sprecherin dem SWR.

Unter anderem müssten acht Brücken und nahezu alle Stützbauwerke ersetzt und neue Schienen verlegt werden, heißt es. Hinzu komme die Instandsetzung von sieben Bahnübergängen und der zerstörten Stellwerke in Dernau und Kreuzberg. Das im Bau befindliche Elektronische Stellwerk Ahrtalbahn müsse von Grund auf neu konzipiert werden.



Auch die Eifelstrecke wird nach und nach wiederhergestellt: So fahren zwischen Ehrang und Auw an der Kyll inzwischen wieder Züge - allerdings noch immer im Probetrieb. Wann der Verkehr hier wieder im Regelbetrieb rollt, kann die Bahn derzeit nicht sagen. Eigentlich hätte dies schon Anfang 2022 soweit sein sollen.

Bis zum Frühjahr will die Bahn nach eigenen Angaben zudem den Abschnitt bis Kyllburg "auf Vordermann bringen". Hier sollen dann wieder Züge fahren können, wie es heißt. Im Sommer folge dann der Abschnitt nach Gerolstein, anschließend die Strecke nach Nettersheim in Nordrhein-Westfalen.

Zwischen Ehrang und Nettersheim erneuert die Bahn nach eigenen Angaben mehr als 20 von der Flut beschädigte Brücken und Stützbauwerke. Außerdem müssten knapp 30 Bahnübergänge umfangreich instandgesetzt werden. Im Abschnitt Gerolstein-Ehrang werde zudem die Stellwerkstechnik komplett erneuert. Das Gleiche gelte für rund 50 Kilometer Gleise und zehn Kilometer Bahndamm.

Die Landesregierung plant derzeit sieben sogenannte Pendlerradrouten (PRR). Als Pilotprojekt gilt dabei die PRR Mainz-Bingen, an der schon seit einiger Zeit gebaut wird. 2021 wurde das 1,8 Kilometer lange Teilstück Ingelheim-Heidesheim freigegeben, in diesem Jahr soll auch der rund 20 Kilometer lange Abschnitt von Heidesheim (Bahnhaltepunkt) bis zum Bingener Hauptbahnhof durchgängig befahrbar sein. Bis zur Fertigstellung würden noch Querungshilfen und Markierungsarbeiten durchgeführt, heißt es vom Verkehrsministerium.

Zudem werde der Landesbetrieb Mobilität in diesem Jahr mit der Planung des Rests der Strecke (Heidesheim-Budenheim-Mainz) beginnen. Fertig sein soll das Projekt 2023. Läuft alles nach Plan, hat die Strecke dann eine Länge von rund 31 Kilometern.