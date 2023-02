per Mail teilen

Ausnahmezustand am Frankfurter Flughafen: Weil die Computer-Systeme der Lufthansa ausgefallen waren, mussten am Mittwoch tausende Passagiere am Boden bleiben und Flugzeuge wurden umgeleitet. Grund war eine Panne bei Bauarbeiten. Dabei hatte offenbar ein Bagger mehrere Glasfaserkabel durchtrennt.