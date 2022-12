Die Botschaft im Waldzustandsbericht diese Woche war klar: So darf es nicht weiter gehen. Vier von fünf Bäumen sind geschädigt. Und in machen Gegenden fehlt es sogar ganz grundsätzlich an Wald. Wie in Rheinhessen. Es gehört zu den waldärmsten Gegenden in Rheinland-Pfalz. Das Forstamt Ober-Olm hatte deshalb zu einer Baumpflanz-Aktion eingeladen.