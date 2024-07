per Mail teilen

Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd erwartet dieses Jahr eine eher unterdurchschnittliche Ernte. Vor allem beim Weizen sei die Qualität vielerorts so schlecht, dass er sich nicht als Brotgetreide vermarkten lasse. In der Süd- und Südwestpfalz seien manche Äcker jetzt noch so nass, dass keine schweren Erntemaschinen eingesetzt werden könnten, sagte der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Eberhard Hartelt.