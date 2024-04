Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:15 Uhr Sonnenfinsternis über Amerika Was ein Spektakel das in Zentral- und Nordamerika heute wird! Dort gibt es eine totale Sonnenfinsternis. Beginnend über dem Pazifik zieht sich der Kernschatten der Sonnenfinsternis über den Norden Mexikos, überquert die USA über 13 Bundesstaaten von Texas schräg nordöstlich bis nach Maine und streift schließlich den Südosten Kanadas. Das Spektakel findet überwiegend am Nachmittag (Ortszeit) statt. In der Zone liegen Großstädte wie Dallas, Indianapolis, Buffalo und Montreal, insgesamt leben dort mehr als 30 Millionen Menschen.

7:00 Uhr Was geschah eigentlich am 8. April im Jahre ... 1874: Im Deutschen Reich wird mit dem Reichsimpfgesetz die Impfung gegen Pocken für Kinder verpflichtend eingeführt. 1906: Am Höhepunkt des seit 4. April dauernden schwersten Ausbruchs des Vesuvs seit 1631 wird Asche bis in 1.300 Meter Höhe geschleudert. Die Spitze des Berges wird gekappt und er verliert über 200 Meter Höhe. Bei dem Vulkanausbruch, der bis zum 22. April dauert, kommen mehr als 100 Menschen ums Leben. 2000: In Hamburg-Altona wird die erste moderne Babyklappe eingeweiht, bei der neugeborene Kinder anonym abgegeben werden können. 2005: Papst Johannes Paul II. wird in Rom in der Basilika San Pietro beigesetzt. Zur Totenmesse kommen rund 3,5 Millionen Menschen nach Rom.

6:30 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt heute nach Rheinland-Pfalz. Um 16:15 Uhr ist er beim Spatenstich für die neue Produktionsstätte des Pharamaunternehmens Lilly in Alzey. Etwa 1.000 Arbeitsplätze sollen in der Region entstehen. Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) haben ihr Kommen angekündigt. Der Prozess um den möglichen Mord am Asylbewerber Samuel Yeboah am Koblenzer Oberlandesgericht (OLG) wird heute fortgesetzt. Dem 54-jährigen Angeklagten wird Beihilfe zum Mord und versuchter Mord vorgeworfen. 1991 hatte es einen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis gegeben. Der damals 27-jährige Yeboah starb im Feuer, die anderen Menschen im Haus konnten sich retten. Und ein weiterer Prozess am Koblenzer OLG geht heute weiter: Ein deutscher Mann soll sich dem Islamischen Staat (IS) angeschlossen haben und mit der terroristischen Vereinigung Kriegsverbrechen und Morde begangen haben, unter anderem sei er an der Hinrichtung von Gefangenen des IS beteiligt gewesen.

6:10 Uhr Das Wetter für Rheinland-Pfalz Heute wird es noch einmal richtig schön - bis zu 28 Grad in der Südpfalz. Die Sonne kommt nur vereinzelt durch, es sind viele Wolken am Himmel, aber regnen soll es nur sehr vereinzelt. Am Dienstag wird es dann kühler, Höchsttemperaturen unter 20 Grad. Wer also unbedingt raus möchte: Lieber heute als morgen! Video herunterladen (27,6 MB | MP4)