Zum Höhepunkt der Bauernproteste in Berlin kamen auch hunderte Landwirte aus Rheinland-Pfalz. Der Verkehr in der Hauptstadt war vielerorts lahmgelegt. Finanzminister Christian Lindner (FDP) nahm bei seiner Rede die geplanten Subventionskürzungen nicht zurück. SWR-Hauptstadtkorrespondent Enno Osburg berichtet von einem Treffen, das weitere Entlastungen für die Bauern in Aussicht stellte.