Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:57 Uhr Ciao und ein schönes Wochenende!

9:50 Uhr Anonyme Briefe - als Trost und Aufmunterung Zum Schluss einer turbulenten Woche kommt hier noch etwas fürs Herz: Bei Briefen ohne Absender denkt man ja eher nicht an fröhliche Neuigkeiten. Eher an anonyme Beschimpfungen oder Drohungen. Das komplette Gegenteil ist der Fall bei den Schreiben von Silke Decker aus Nackenheim (Kreis Mainz-Bingen). Die 42-Jährige hat ein ungewöhnliches Hobby. Sie schreibt anonym Briefe, um andere Menschen aufzumuntern. Die Briefe verliert sie dann - absichtlich. Die ganze Geschichte haben sich meine Kolleginnen und Kollegen auf Instagram angeschaut.

9:40 Uhr 📜 Ein Blick in die Geschichte - der 12. Januar historisch gesehen 1959: Berry Gordy gründet in Detroit (US-Bundesstaat Michigan) das Plattenlabel Motown. Innerhalb weniger Jahre wird es eines der erfolgreichsten Musikunternehmen der Popgeschichte - mit legendären Künstlern wie Stevie Wonder, Diana Ross, Marvin Gaye und Smokey Robinson. 1914: Der amerikanische Automobilhersteller Henry Ford führt in seinen Werken den Achtstundentag für männliche Fabrikarbeiter ein und setzt einen Tageslohn von fünf Dollar fest. Ab Oktober 1916 gilt diese Regelung auch für Arbeiterinnen. 1904: In Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, erheben sich Teile der Völker der Nama und Herero gegen die deutschen Kolonialherren. Die Aufstände werden brutal niedergeschlagen. In dem bis 1908 andauernden Krieg findet ein Massenmord statt, der als der erste Genozid des 20. Jahrhunderts gilt.

9:25 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Klausurtagung: Der Bundesvorstand der CDU kommt am Freitag zum Jahresauftakt zu einer Klausurtagung in Heidelberg zusammen. Ein Schwerpunkt des zweitägigen Treffens soll das geplante neue Grundsatzprogramm der Partei sein. Der Entwurf mit dem Titel "In Freiheit leben. Deutschland sicher in die Zukunft führen" war Mitte Dezember vorgestellt worden. Gedenkminute: Auf den FC Bayern kommt nach dem Tod von Franz Beckenbauer ein emotionaler Fußball-Abend zu. Im ersten Bundesliga-Spiel des Jahres treffen die Münchner am Freitag (20:30 Uhr) auf die TSG 1899 Hoffenheim. Nach dem Beckenbauer am Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben ist, laufen beide Mannschaften mit Trauerflor auf. Dazu wird es eine Gedenkminute geben. Gewinnziehung: Im Eurojackpot geht es bei der Ziehung der Gewinnzahlen am Freitagabend (gegen 21 Uhr) um 120 Millionen Euro. Der deutsche Gewinnrekord würde eingestellt, sollte ein Glückspilz aus Deutschland den Topf knacken. Erst zwei Mal konnten Spieler aus der Bundesrepublik den Gewinn einstreichen.

9:05 Uhr Bahnstreik auf der Mittelrhein-Strecke endet schon mittags Es gibt auch noch gute Nachrichten von der Bahn: Auf der Mittelrhein-Strecke zwischen Köln, Koblenz und Mainz (RB26) endet der Lokführerstreik schon heute Mittag. Das hat die Trans Regio Deutsche Regionalbahn mitgeteilt. Die Muttergesellschaft Transdev habe eine Rückkehr an den Verhandlungstisch und ein frühzeitiges Ende des Ausstands erreicht, hieß es. Es sei ein neues Angebot vorgelegt worden, auf dessen Basis am Montag weiter verhandelt werden solle. Die Streikmaßnahmen würden um 12 Uhr beendet. Bundesweit endet der Bahnstreik offiziell heute Abend um 18 Uhr. Die Deutsche Bahn hat aber schon angekündigt, dass es auch danach noch Verspätungen und Ausfälle geben wird. Vor allem im Fern- und Regionalverkehr könne es etwas dauern, bis alle Züge wieder da seien, wo sie gebraucht werden, heißt es. Im Nahverkehr dagegen könnten einige S-Bahnen schon direkt nach 18 Uhr wieder planmäßig fahren. Die Gewerkschaft der Lokführer erwartet nach dem Streik jetzt ein neues Angebot der Bahn - sonst, so GDL-Chef Claus Weselsky, könnte der nächste Streik noch länger dauern. Rheinland-Pfalz Letzter Tag des Lokführer-Ausstandes Bahnstreik in RLP bei Mittelrheinbahn bereits beendet Noch bis 18 Uhr bestreikt die GDL den Personenverkehr der Deutschen Bahn. Bei der Mittelrheinbahn endet der Ausstand schon am Mittag. Die Strecken in RLP in der Übersicht. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz Sendung am Fr. , 12.1.2024 9:00 Uhr, Der Vormittag, SWR1 Rheinland-Pfalz

8:52 Uhr Wiederaufbau am Ahr-Ufer wird erforscht Und wir werfen noch einen Blick direkt ins Ahrtal. In Bad Neuenahr-Ahrweiler wird heute ein Forschungsprojekt vorgestellt. Es geht darum, wie die zerstörten Uferbereiche der Ahr nach der Flutkatastrophe wieder herstellt werden. Kreis und Stadt sind schon dabei, den Fluss an vielen Stellen zu verbreitern und die Ufer zu sichern. Dabei sollen zum Beispiel Rad- und Fußwege tiefer gelegt und Büsche beseitigt werden. Dies könne schon beim nächsten Starkregen für Entlastung sorgen. Außerdem soll durch die neuen Ufer in den kommenden Jahren auch Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen an der Ahr entstehen. Vertreter der Hochschulen aus Koblenz und Trier, Umweltministerin Katrin Eder (Grüne), die Landrätin des Kreises und der Bürgermeister der Stadt unterzeichnen dazu heute einen Vertrag für ihre Zusammenarbeit. Sendung am Fr. , 12.1.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:48 Uhr Spendenwanderung von Hessen ins Ahrtal Im hessischen Gießen - das ist praktisch bei mir um die Ecke - sind heute Morgen fünf Wanderer zu einem Spendenmarsch ins Ahrtal aufgebrochen. Und nein, ich wandere da nicht mit, Stichwort Couchkartoffel. Die Aktion steht unter dem Motto "Wir haben das Flutgebiet nicht vergessen". Die fünf Wanderer, drei Männer und zwei Frauen, wollen auf der 154 Kilometer langen Strecke Geld sammeln für den Wiederaufbau im Ahrtal. Sie schätzen, dass sie am Samstag gegen Abend den Marktplatz in Ahrweiler erreichen. Zwei der Teilnehmer hatten schon von zwei Jahren nach der Flut eine Spendenwanderung ins Ahrtal unternommen. Rheinland-Pfalz Der Hochwasser-Blog für RLP CDU fordert Ende des Flut-Ausschusses Mitte Februar In den von der Flutkatastrophe zerstörten Regionen in Rheinland-Pfalz läuft der Wiederaufbau. Viel ist geschafft, viel ist noch zu tun. Hier die aktuelle Lage. Sendung am Fr. , 12.1.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:24 Uhr Aufklärung gefragt - Aktion gegen kinderpornografische Handybilder Kinder und Jugendliche schicken sich massenweise Bilder über das Smartphone. Doch immer öfter werden dabei auch kinderpornografische Bilder verschickt - oft ohne, dass die jungen Leute wissen, was sie da tun. Ein neues Projekt, gefördert von der SWR-Herzenssache, will aufklären. Dabei gehen Polizei und Staatsanwaltschaft in die Schulen, wie zum Beispiel gestern in Kandel in der Pfalz. Video herunterladen (70 MB | MP4)

7:48 Uhr Die Lage auf den Straßen Wie sieht es am Ende der Woche auf den Straßen in und um Rheinland-Pfalz aus? Ob es irgendwo klemmt, könnt ihr hier nachschauen. Aktuelle Verkehrsmeldungen Der Streik bei der Bahn dauert ja noch bis heute Abend. Erfahrungsgemäß dauert es dann bis in den nächsten Tag hinein, bis der Verkehr auf der Schiene wieder normal läuft - jedenfalls so normal, wie es bei der Bahn eben läuft. Die Infos der Deutschen Bahn könnt ihr hier nachlesen. Informationen zum Bahnstreik

7:30 Uhr Verbrannte Frauenleiche in Ochtendung - Prozess wird neu aufgerollt Und jetzt leider zu einer gar nicht schönen Geschichte: Ende 2020 wurde bei Ochtendung im Kreis Mayen-Koblenz eine verbrannte Frauenleiche gefunden. Vor dem Landgericht Köln beginnt nun heute ein neuer Prozess gegen den mutmaßlichen Täter - diesmal wegen Mordes. Der Mann war 2022 wegen Totschlags zu elf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf. Die Familie der Getöteten hatte Revision eingelegt. Jetzt muss eine andere Strafkammer des Kölner Landgerichts neu prüfen, ob der Mann heimtückisch oder aus niedrigen Beweggründen gehandelt hat. Laut Anklage soll der Mann seine Geliebte im Dezember 2020 in Köln in ihrem Auto mit zwei Schüssen in den Kopf getötet haben. Einen Tag später soll er die Leiche nach Ochtendung transportiert und dort auf einem Feldweg verbrannt haben. Das Gericht hat bis April 22 Verhandlungstage angesetzt. Ochtendung Opferfamilie will Verurteilung wegen Mordes Neuer Prozess um verbrannte Frauenleiche von Ochtendung hat begonnen Der mutmaßliche Täter steht ab Freitag wegen Mordes vor dem Landgericht in Köln. Er war bereits wegen Totschlags verurteilt worden, der Bundesgerichtshof hatte das Urteil aber aufgehoben. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Fr. , 12.1.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:05 Uhr Sonnenaufgang - Impressionen aus dem Land Ich hab ja Hochachtung vor Menschen, die zur Zeit des Sonnenaufgangs schon unterwegs sind. Also, wach und angezogen. Ich sitz ja um die Uhrzeit nur ungekämmt am Schreibtisch. Wenn dabei so tolle Bilder herauskommen wie von Leserin Elisabeth Marhöfer - umso schöner. Vielen Dank dafür! Sonnenaufgang zwischen Meddersheim und Desloch Elisabeth Marhöfer Und auch Leserin Monika Stolz aus Wört am Rhein war früh munter und hat uns ihren Sonnenaufgang geschickt. Vielen Dank! Und falls sich jetzt jemand wundert, weil es draußen ja noch dunkel ist - beide Fotos sind gestern früh entstanden. Sonnenaufgang bei Wörth am Rhein Monika Stolz

6:02 Uhr ☁️ Das Wetter - es taut langsam auf So gaaanz langsam ist es nicht mehr ganz so eisig, aber immer noch gut kalt. Und das mit wenig Sonne, aber vielen Wolken. Die Temperaturen liegen knapp über dem Gefrierpunkt, in Hochlagen herrscht noch Dauerfrost. Die Aussichten hat SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert für euch. Video herunterladen (24,8 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Um 18 Uhr endet heute der dreitägige Streik der GDL. Die Deutsche Bahn hat bereits angekündigt, dass es noch bis Samstag zu Zugausfällen und Verspätungen kommen kann. Davon wird auch Rheinland-Pfalz betroffen sein. In Merzalben (Landkreis Südwestpfalz) gründet sich heute eine eigenständige Feuerwehr für die Gemeinde, die etwa 1.300 Einwohner hat. Seit fast 30 Jahren hatte der Ort keine eigene Löscheinheit mehr. 16 Männer wollen das nun ändern. In Bad Neuenahr-Ahrweiler wird heute ein neues Projekt zur Gewässerwiederherstellung im Ahrtal vorgestellt. Die Hochschulen Koblenz und Trier sowie die Universität Koblenz haben sich dafür zur Kooperation "MonAHR" zusammengeschlossen. Ziel des Projekts ist es, die Maßnahmen zu beobachten, zu analysieren und dadurch weitere Impulse zu setzen. Die Flutkatastrophe im Ahrtal hatte auch der Natur großen Schaden zugefügt, beispielsweise an den Uferzonen des Flusses.