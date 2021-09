An vielen Orten in Deutschland haben Bauarbeiter für mehr Lohn demonstriert. Doch noch während der Protest lief, sind die Tarifverhandlungen für die gut 890.000 Beschäftigten der deutschen Bauwirtschaft in der 5. Runde ohne Ergebnis abgebrochen worden. Die IG Bau will 5,3 Prozent mehr Lohn und noch weitere Verbesserungen am Bau.