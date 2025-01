per Mail teilen

Nachdem ein Frachter ein Schleusentor an der Mosel gerammt hatte, mussten in den vergangenen Wochen über 70 Schiffe notgeschleust werden. Kurz nach Weihnachten konnten die letzten zwei Schiffe die Engstelle durchqueren. Am Montag wurde die Schleusenkammer trocken gelegt. Bevor die Reparaturarbeiten beginnen können, müssen die Schäden begutachtet werden.