Normalerweise stehen hier die Fußball-Profis von Mainz 05 auf dem Platz. Am Sonntag waren es Internet-Stars. Sie spielten das erste Fußballturnier der Social Media-Promis, das "Battle of the Socials". Vier Teams sind gegeneinander angetreten - allein ihre Kapitäne haben mehr als 100 Millionen Follower im Internet. Einen Sieg konnte es am Ende allerdings nur für eine Mannschaft geben.