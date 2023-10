per Mail teilen

"Energiespeicher": Das ist so etwas wie ein Zauberwort, wenn es um erneuerbare Energien geht. Wer abends Strom für das Kochen, Duschen oder Fernsehen braucht, kann so Energie nutzen, die tagsüber durch Sonne oder Wind gewonnen wurde. In Wittlich soll jetzt eines der größten Batteriespeicherwerke Europas entstehen.