Konzern leidet unter hohen Energie- und Rohstoffkosten

Der Chemiekonzern BASF hat seine Aktionäre und Aktionärinnen zur Hauptversammlung in den Mannheimer Rosengarten eingeladen. Zum ersten Mal findet die Hauptversammlung wieder in Präsenz statt, nach drei Jahren mit virtuellen Aktionärstreffen. Zuletzt hatte die BASF mit einem Sparprogramm für Schlagzeilen gesorgt - 2.500 Stellen werden in Ludwigshafen gestrichen. Sabine Geipel aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.