Wassergefährdende Stoffe bei BASF in den Rhein gelangt

Bei der BASF in Ludwigshafen sind wassergefährdende Chemikalien in den Rhein geflossen - ein Gemisch aus einem Frostschutzmittel und einer Säure. Insgesamt seien 800 Kilogramm Ethylen-Glykol und rund 30 Kilogramm Benzoesäure über einen Kühlwasser-Auslauf in den Fluss gelangt. Beide Stoffe seien als "schwach wassergefährdend" eingestuft, teilte die BASF mit. "Aufgrund der ausgetretenen Menge und der Verdünnung im Rhein ist nicht von einer Gefährdung von Wasserorganismen auszugehen", hieß es in der Mitteilung. Die Anlieger seien trotzdem informiert worden, weil Ethylen-Glykol bei Menschen für Gesundheitsprobleme sorgen könne.

